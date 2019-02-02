شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات السجون بأرض المعارض لمدة 10 أيام (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل قطاع السجون بوزارة الداخلية عرض منتجاته من الأثاث والمنتجات الزراعية بأرض المعارض بمدينة نصر في القاهرة خلال الفترة من 31/1 حتى9/2.

وقالت وزارة الداخلية «إن ذلك جاء استمرارا لنهج الوزارة بتطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها، بما يضمن تفعيل أحكام القانون وتحقيق غاياته ويحفظ للإنسان المسجون كرامته ويتخذ من التأهيل والرعاية فى كافة المجالات (المعيشية، الطبية، التعليمية، الثقافية، الدينية، الرياضية) والتدريب الحرفى والمهنى وإعلاء قيم حقوق الإنسان سبيلاً للإصلاح».

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه «فى إطار سياسة الدولة بتقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال زيادة الإنتاج وخفض الأسعار، فقد شارك قطاع السجون فى فعاليات معرض (نصف العام) والمقام بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 31 الجارى وحتى التاسع من شهر فبراير القادم».

ويتم عرض منتجات عدد من المشروعات الصناعية فى مجال الأثاث الخشبى والمعدنى والملابس، بالإضافة إلى مشروعات الإنتاج الزراعى (فاكهة، خضروات) ومشروعات الإنتاج الداجنى ومشروعات الإنتاج الحيوانى، والتى تستهدف إعادة تأهيل نزلاء السجون كأحد أهم أهداف السياسة العقابية الحديثة التى تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها داخل السجون المصرية.