شكرا لقرائتكم خبر عن «العصار» و«سلامة» يوقعان بروتوكولي تعاون لإنشاء مستشفى للصحفيين ومصنع ورق‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة الأهرام، مراسم توقيع بروتوكولي تعاون في مجالات مختلفة أحدهما بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومؤسسة الأهرام الصحفية والآخر بين شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة ونقابة الصحفيين وذلك بديوان عام الوزارة.

يهدف البروتوكول الأول إلى استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروع لصالح مؤسسة الأهرام الصحفية لإنشاء مصنع لإنتاج الورق بأنواعه خاصة ورق الصحف اللازم للطباعة، مما يساعد على توطين تكنولوجيا صناعة الورق في مصر وتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة، أما البروتوكول الثانى فإنه خاص بإنشاء مستشفى وعيادات خارجية لصالح نقابة الصحفيين وأن هذين البروتوكولين يأتيان تأكيداً لاعتزاز وزارة الإنتاج الحربى بالدور العظيم للصحفيين خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة في هذه المرحلة المهمة.

من جانبه أكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام، أن هذين البروتوكولين يأتيان انطلاقاً من دور نقابة الصحفيين فى تقديم الرعاية الصحية والخدمات والمزايا الأخرى لأعضاء النقابة وأسرهم وأعرب عن ثقته في إسناد تنفيذ هذه المشروعات لوزارة الإنتاج الحربي لما لها من إمكانيات تصنيعية كبيرة وعمالة مدربة على أعلى مستوي، خاصة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التي لديها خبرات كبيرة في تنفيذ مثل هذه المشروعات بعد النجاحات التي حققتها في المشروعات القومية والتنموية التي أسندت إليها وقامت بتنفيذها في أوقاتها المحددة بمستوى عال من الجودة وبتكلفة مالية مناسبة وأن مؤسسة الأهرام ستقوم بتقديم كافة خدماتها لشركات ووحدات الإنتاج الحربي والجهات الشريكة لها فى مختلف المجالات .