شكرا لقرائتكم خبر عن «مواطنون ضد الغلاء» تدرس إطلاق مبادرة شعبية لاستيراد سيارات بإعفاء جمركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدرس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» خلال الساعات المقبلة التشجيع على مبادرة شعبية لاستيراد السيارات من مناشئ تحظى بإعفاء جمركي كامل (صفر جمارك).

وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بأنه من حق الجمعية التشجيع على هذه المبادرة الإيجابية إذا كان من شأنها أن تخفف المعاناة عن المواطنين وتيسير سبل الحياة الكريمة عليهم وتحسين جودة حياتهم.

وأشار العسقلاني إلى أن «مواطنون ضد الغلاء» سبق لها انتهاج هذا النهج عام 2009، حينما ارتفع سعر الحديد إلى 9 آلاف جنيه، وكان يباع في السوق الأكرانية والتركية بما يعادل 3 آلاف جنيه، وبالفعل استطاع اثنان من التجار المحترمين طارق عبدالعظيم وخالد البورينى استيراد كميات كبيرة نزلت بالسعر من 9 آلاف إلى 3800 جنيه في ذلك الوقت، وجرى كسر احتكار منتجي الحديد وهي واقعة معروفة ويمكن الرجوع إليها عبر جوجل لمن يريد أن يعرف المزيد.

وقال العسقلاني إنه يجرى، خلال اليوم، اجتماع مع مستخلصين وتجار أمناء يمكن دعمهم وحمايتهم شعبياً من ضربات متوقعة من وكلاء السيارات الذين يملكون القدرة على ضرب الفكرة في مهدها والدفع بعناصر حكومية تعرقل دخول هذه السيارات لمصر.

وأضاف لقد تأكد لنا بشكل قانوني أنه لا توجد ثمة موانع قانونية تعوق أن يقوم المواطن بالاستيراد بنفسه ولصالح نفسه، ويبقى أن يتم تجميع مجموعه من المواطنين الراغبين في الاستيراد حتى تقل تكلفة النقل البحري.