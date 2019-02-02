شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تزور الوادي الجديد غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة تستقبل، الأحد، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأوضح الزملوط أن الزيارة ستشمل افتتاح المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، وافتتاح المراكز التكنولوجية بمراكز المدن عن طريق الفيديو كونفراس، كما سيتم عرض الخطة الاستثمارية للمحافظة بقاعة الديوان العام، بالإضافة إلى تفقد مشروع هضبة فوسفات أبوطرطور.

وأضاف أن هذه الزيارة ستساهم بشكل كبير فى تدعيم المشروعات والخطة الاستثمارية بالمحافظة، بالإضافة إلى أنها ستدعم تنفيذ بعض المشاريع المتعثرة فى التنفيذ من فترة، لافتا أن المحافظة نفذت على مدار 4 سنوات مشروعات استثمارية وخدمية كبرى بتكلفة تجاوزت 30 مليار جنيه في شتى المجالات المختلفة، كما أنها تسعى خلال الفترة المقبلة إلى إنشاء أكبر مصنع للأسمدة الفوسفاتية فى الشرق الأوسط بتكلفة تتجاوز 20 مليار جنيه والذي يسهم في تصنيع خام الفوسفات وإحداث طفرة صناعية كبرى فى المنطقة، كما أنه سيساهم في توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل دفعة واحدة.