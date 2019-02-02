شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئي بمنزل في طوخ دون خسائر بشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنقذت العناية الإلهية سكان منزل في قرية نامول دائرة مركز طوخ من الموت المحقق إثر انهيار جزء من المنزل، وأسرع الأهالي والجيران في إخراجهم، وانتقلت الأجهزة الأمنيه إلى المكان، وتم إخلاء المنزل المجاور لحين معاينة الوحدة المحلية وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز طوخ، بلاغا من الأهالي بانهيار منزل بناحية قرية نامول دائرة مركز طوخ ولا توجد خسائر بشرية.

تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل النقيب مصطفى كامل، معاون مباحث مركز طوخ وقوات الدفاع المدنى والحريق والإسعاف، وبالمعاينة تبين أن المنزل ملك فتحى م 79 سنة ومكون من طابقين ومبنى بالطوب اللبن وتبين انهيار جزء من المنزل وأسرع الجيران بإخلائه من السكان قبل انهيار باقى المنزل.

تم إخلاء المنزل المجاور من سكانه أيضا، حرصا على سلامتهم، وتحرر المحضر اللازمن وتم استدعاء الوحدة المحلية بطوخ لإعمال شؤونها وفحص المنازل المجاورة.