شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يغيب عن افتتاح أسبوع شباب الجامعات لارتباط رئاسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، سيفتتح فعاليات أسبوع شباب الجامعات، السبت.
وقالت الوزارة في بيان، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيغيب عن حضور الافتتاح نظرًا لوجود ارتباط رئاسي.
وكان من المقرر أن يفتتح الوزير أعمال فعاليات أسبوع شباب الجامعات والتي يشارك فيه 5 آلاف طالب وطالبة يمثلون 26 جامعة حكومية بالإضافة إلى جامعة الأزهر، ويستمر فعاليات حتى نهاية الأسبوع الجاري بجامعة كفر الشيخ.
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