أخبار مصر | 19 إصدارًا يناقشون قضايا الأسرة والمجتمع والاقتصاد في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 19 إصدارًا يناقشون قضايا الأسرة والمجتمع والاقتصاد في جناح الأزهر بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره 19 إصدارًا في قضايا الأسرة والمجتمع والاقتصاد، بأقلام عدد من علماء الأزهر المتخصصين، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي للأزهر الشريف.

ففي مجال الاستثمار والمعاملات، يعرض الأزهر الشريف ثلاثة إصدارات، الأول: "من قضايا المال والعمل"، لأبي الوفا المراغي، ويتناول الكتاب الثاني "التوثيق في المعاملات بين الشريعة والقانون"، لمحمد عبد اللطيف السبكي، فيما يعرض الكتاب الثالث "طرق وآفاق استثمار الأموال في الوطنين العربي والإسلامي"، لنصر فريد واصل.

ولما كانت الأسرة هي المسؤول الأول في تنشئة الأجيال، وهي الأساس في بناء المجتمعات؛ قدم جناح الأزهر بمعرض الكتاب ثلاثة إصدارات في ذلك الشأن: الأول: كتاب "التغيرات المعاصرة وأثرها في العلاقات الاجتماعية والأسرية"، ويتناول الكتاب الثاني "التفكك الأسري وآثاره الاجتماعية"، فيما يناقش الكتاب الثالث "المسؤولية الأسرية بين الواقع والمأمول".

أما الحفاظ على الآثار، فيقدم الأزهر إصدارًا تحت عنوان "الحفاظ على الآثار التاريخية في الإسلام"، لمحمود رشاد. ونظرًا لخطورة العنف المدرسي وتأثيره على سلوك الطلاب، يقدم الأزهر إصدارًا تحت عنوان "العنف المدرسي.. الأسباب والطرق والعلاج".

وفي مجال التربية، يقدم الأزهر ثلاثة إصدارت، الأول: "منهج القرآن في بناء المجتمع"، للإمام الأكبر/ الشيخ محمود شلتوت، الثاني: "القرآن في التربية الإسلامية"، لنديم الجسر، فيما يتناول الثالث "أزمات الإنسانية والحل القرآني"، لطه جابر العلواني.

وفي مجال المواطنة، يعرض جناح الأزهر إصدارين تحت عنوان "تأسيس دولة المواطنة في الإسلام"، لرفعت العوضي. و"حقوق غير المسلمين في المنظور الإسلامي"، من إعداد مجمع البحوث الإسلامية.

وفي قضايا العصر، يعرض الأزهر الشريف لزواره خمسة كتب، الأول: "الفكر الديني وقضايا العصر"، لمحمود حمدي زقزوق، الثاني: "قراءة موضوعية في قضايا اجتماعية"، لمحي الدين عفيفي، فيما يقدم الكتاب الثالث "رؤية أزهرية لقضايا عصرية"، لعباس شومان، ويأتي الكتاب الرابع تحت عنوان: "قضايا معاصرة"، بقلم مجموعة من العلماء، أما الكتاب الخامس فهو "آراء مناقشات"، بقلم مجموعة من العلماء.

فيما يأتي الإصدار 19 من هذه السلسلة تحت عنوان "الوقف ودوره في خدمة البحث العلمي ونشر الثقافة الإسلامية"، لمحي الدين عفيفي.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثالث على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الراشد الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.