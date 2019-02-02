أخبار مصر | "شكاوى الوزراء": الخارجية استعادت مستحقات مالية لبعض المصريين العاملين بالعراق وليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شكاوى الوزراء": الخارجية استعادت مستحقات مالية لبعض المصريين العاملين بالعراق وليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكـان والمـرافق والمجتمعـات العمـرانية، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لعام 2018، في تلقي شكاوى المواطنين في مختلف القضايا، والتعامل معها، وايجاد حلول لها بالتواصل مع مختلف الجهات، وذلك من خلال تقريرٍ شامل يوضح ما تم خلال العام الماضى.

وأشار التقرير أيضاً إلى جهود وزارة الخارجية في متابعة شكاوى بعض المصريين في الخارج، ومنها استعادة مستحقات مالية لبعض المصريين العاملين لدي العراق وليبيا، كما قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمان مواطنة مصرية كانت تقيم بأستراليا علي نفقة الدولة.

وقامت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بمتابعة تعرض مواطن مصري لحادث سير بعمان بالأردن ، حيث أفادت الوزارة أنه تم القبض على الجاني واحتجازه على ذمة القضية، كما تم تقديم كامل الرعاية الطبية للمواطن المصري. كما تلقت الوزارة شكوى مواطن بخصوص عدم حصوله على مستحقاته لدى احدى الشركات بدولة خليجية، وتم التفاوض مع الشركة والاتفاق على سداد أغلب قيمة المستحقات وتحرير شيكات بالمبالغ المستحقة للمواطن، ومتابعته حتى استلامه الشيك.

وقامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع هيئة التقاعد الوطنية بدولة العراق لتسليم بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومى العراقي، وذلك بعد أن تم مراجعتها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتى المالية والعمل والشئون الاجتماعية وذلك نتيجة لشكاوى العديد من المواطنين الذين كانوا يعملون بدولة العراق خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى.