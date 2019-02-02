مصر | أسقطت قتيلين و3 مصابين.. إحالة مشاجرة سائقي التكاتك لنيابة السلام لاستكمال التحقيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسقطت قتيلين و3 مصابين.. إحالة مشاجرة سائقي التكاتك لنيابة السلام لاستكمال التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامي العام، إحالة واقعة مشاجرة عدد من سائقي «التوك توك» لنيابة السلام لاستكمال التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه بنشوب مشاجرة بين عدد من سائقي "التوك توك" بدائرة قسم شرطة السلام، وأسفرت عن مقتل سائقى "توك توك" وإصابة آخرين.
وأمرت النيابة بالتحفظ على فوارغ الطلقات التي عثر عليها بمسرح الجريمة، وإرسالها إلى المعمل الجنائي للفحص ومعرفة نوعية الأسلحة المستخدمة وإعداد تقرير بها، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين؛ تمهيدا للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.
وخلال التحقيقات استمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان، والذين كشفوا أنه فى تمام السادسة؛ نشبت مشاجرة صغيرة بين عدد من سائقي "التوك توك" وعقب تدخل الأهالي تم فض المشاجرة، وعقب ذلك قام أحد أطراف المشاجرة بإحضار عدد من أقاربه حاملين السلاح، ونشبت المشاجرة مرة ثانية وتبادلا إطلاق النار، وخلال المشاجرة أصيب جراء طلق ناري في الصدر.
وكان بلاغ ورد إلى المقدم محمد دويدار، رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، يفيد بسماع دوى إطلاق نار كثيف وسقوط قتلى بمنطقة النزهة الجديدة، وانتقلت قوات الأمن المركزي ورجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبيَّن نشوب مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء، وأسفرت عن مقتل سائقي "توك توك" وإصابة 3 أشخاص آخرين.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيق.
"3 ملثمين وقتيل بالخطأ".. مصدر يكشف مفاجأة حول مصرع شخصين بأوسيم
كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل جديدة حول مصرع شخصين بطلقات نارية بمنطقة الإدارة التعليمية بمركز اوسيم، وتبين وجود خلافات ثأرية بين عائلة الزيدية وعائلة رابح، وراء قتلهما متأثرين بإصابتهما بطلقات نارية.
وأضاف بأن 3 أشخاص ملثمين كانوا يستقلون دراجة نارية أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية، على أتوبيس يقل عددا من الأشخاص، ما أسفر عن مصرع شخص من عائلة رابح وآخر من عائلة الخرسة.
كان قام مجهولون بإطلاق أعيرة نارية على أتوبيس يقل عددا من المواطنين، بمنطقة الإدارة التعليمية، بمركز اوسيم، ما أسفر عن مصرع شخصين متأثرين بإصابتهما، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
وورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بتلقى الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة اوسيم، بلاغا مفاده بقيام مجهولون يستقلون دراجة نارية بإطلاق أعيرة نارية على أتوبيس، بمنطقة الإدارة التعليمية بدائرة المركز.
وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والمقدم محمود بسيوني نائب مأمور مركز اوسيم، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وتبين انه حال سير الأتوبيس قام مجهولين يستقلون دراجة نارية، بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، ما أسفر عن مصرع شخصين.
وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافات ثأرية وراء قتلهما، ويكثف رجال مباحث الجيزة جهودهم لكشف غموض الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها.
وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.