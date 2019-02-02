مصر | "مرور الجيزة" تحرر 3146 مخالفة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مرور الجيزة" تحرر 3146 مخالفة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 3146 مخالفة مرورية تنوعت في ضبط 1250 مخالفة انتظار خاطئ، 2 بدون قيادة، 64 بدون تسيير، 308 متنوع، 1344 نـمــوذج 125، 18 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، مخالفات الصلاحية الفنية للسيارة، 23 حجز توك توك،21 عدم استخدام حزام الأمان، 23 حملة سرفيس، 122 التصالح الفوري، 14 ملصقات ومتعلقات، 14 زجاج فاميه، جملة سرفيس.
فحص 45 مشتبها بهم في الطالبية
وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.
وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة في مجال المرورةتم ضبط 15 سحب متنوع، 50 نموزج 125، وفي مجال المرافق تم ضبط 120 كرسيا، 30 ترابيزة، 25 قلب شيشة، 6 ميزان، 4 أسطوانة غاز، 10 استاند، وفي مجال البحث الجنائي تم فحص 45 حالة اشتباه.
ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبولة، وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.
وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.