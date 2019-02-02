مصر | "مرور الجيزة" تحرر 3146 مخالفة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مرور الجيزة" تحرر 3146 مخالفة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 3146 مخالفة مرورية تنوعت في ضبط 1250 مخالفة انتظار خاطئ، 2 بدون قيادة، 64 بدون تسيير، 308 متنوع، 1344 نـمــوذج 125، 18 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، مخالفات الصلاحية الفنية للسيارة، 23 حجز توك توك،21 عدم استخدام حزام الأمان، 23 حملة سرفيس، 122 التصالح الفوري، 14 ملصقات ومتعلقات، 14 زجاج فاميه، جملة سرفيس.