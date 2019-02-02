انت الان تتابع الاتحاد الإفريقي: نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، في تصريح لها، اليوم السبت، إن الدول الإفريقية تتطلع لدفع وتعزيز التعاون مع مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد، والتي سيتسلمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 10 شهر فبراير الجاري، مشددة على أهمية تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي المقبلة لأول مرة منذ ما يقرب من 25 عاما، وللمرة الأولى من نوعها بعد تحول منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي، موضحة أن مصر تسعى لتحقيق المزيد من الاندماج مع الدول الإفريقية في مجالات عديدة، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة بخلاف مكافحة الإرهاب.

وحول أهم البنود التي سيتم مناقشتها خلال أعمال القمة الـ32 للاتحاد الإفريقي التى ستعقد يومي 10 و11 فبراير الجاري بأديس أبابا، ذكرت نجم أن هناك عددا من البنود والمقترحات التي من المقرر بحثها خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد، والتي ستنعقد يومي 7 و8 فبراير وخلال أعمال القمة، وعلى رأسها