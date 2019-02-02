الاتحاد الإفريقي: نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، في تصريح لها، اليوم السبت، إن الدول الإفريقية تتطلع لدفع وتعزيز التعاون مع مصر خلال فترة رئاستها للاتحاد، والتي سيتسلمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 10 شهر فبراير الجاري، مشددة على أهمية تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي المقبلة لأول مرة منذ ما يقرب من 25 عاما، وللمرة الأولى من نوعها بعد تحول منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي، موضحة أن مصر تسعى لتحقيق المزيد من الاندماج مع الدول الإفريقية في مجالات عديدة، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة بخلاف مكافحة الإرهاب.
وحول أهم البنود التي سيتم مناقشتها خلال أعمال القمة الـ32 للاتحاد الإفريقي التى ستعقد يومي 10 و11 فبراير الجاري بأديس أبابا، ذكرت نجم أن هناك عددا من البنود والمقترحات التي من المقرر بحثها خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد، والتي ستنعقد يومي 7 و8 فبراير وخلال أعمال القمة، وعلى رأسها
وحول أهم البنود التي سيتم مناقشتها خلال أعمال القمة الـ32 للاتحاد الإفريقي التى ستعقد يومي 10 و11 فبراير الجاري بأديس أبابا، ذكرت نجم أن هناك عددا من البنود والمقترحات التي من المقرر بحثها خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد، والتي ستنعقد يومي 7 و8 فبراير وخلال أعمال القمة، وعلى رأسها متابعة عملية إصلاح الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى البنود المتعلقة بالسلم والأمن في القارة.
وأضافت أن القمة المقبلة ستتركز على قضايا الهجرة والتشرد إذ تم اختيار موضوع "اللاجئون والعائدون والنازحون داخليا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا" كعنوان للقمة في دورتها المقبلة لأهميته، لافتة إلى انه سيتم كذلك بحث موضوعات هامة ومن بينها تمكين المرأة واستكمال الإجراءات الخاصة بـجواز السفر الإفريقي واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وحرية التنقل.
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