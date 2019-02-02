انت الان تتابع الصحة تنفي تصريحات مايسة شوقي حول مجلس السكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وزيرة الصحة هالة زايد
نفت وزارة الصحة والسكان التصريحات التي أدلت بها الدكتورة مايسة شوقي أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة، مؤخراً عن "المجلس القومي للسكان"، الذي كانت مسئولة عنه كنائب لوزير الصحة للسكان في عام 2015. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، اليوم السبت، إن شوقي مسئولة عن تصريحاتها أمام الرأي العام، والوزارة ليست لها أي صلة بهذه التصريحات المغلوطة والتي من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام، والنيل من عزيمة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر.
وأوضح مجاهد أنها ظهرت بشكل مفاجئ يدعو للتساؤل من خلال بريد إلكتروني غير رسمي باسم "إعلام الأستاذة الدكتورة مايسة شوقي"، وتنتقد في بيان لها أعمال المجلس القومي للسكان خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إجرائها حوار بجريدة الجمهورية في أول فبراير الجاري، بصفتها نائب وزيرة الصحة والسكان للسكان.وذكر أنه
وأوضح مجاهد أنها ظهرت بشكل مفاجئ يدعو للتساؤل من خلال بريد إلكتروني غير رسمي باسم "إعلام الأستاذة الدكتورة مايسة شوقي"، وتنتقد في بيان لها أعمال المجلس القومي للسكان خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى إجرائها حوار بجريدة الجمهورية في أول فبراير الجاري، بصفتها نائب وزيرة الصحة والسكان للسكان.
وذكر أنه لا يوجد أي نواب لوزيرة الصحة والسكان حاليا سوى الدكتور تامر عصام نائب الوزيرة لشئون الدواء، وأنه لم يعد لشوقي حاليا أية صفة رسمية للتحدث عن المجلس، وهي غير مطلعة بشكل رسمي على الخطط التي ينفذها المجلس.
واستنكر مجاهد تصريحاتها بأن المجلس القومي للسكان لم ينجز أي مهام سكانية في المحافظات، بالإضافة إلى توقف خطط المتابعة والتقييم وذلك بعد أن تركت مسئولية المجلس (على حد قولها)، مؤكدا أن المجلس يخطط للحد من زيادة السكان، وتحسين الخصائص السكانية.
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