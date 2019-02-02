انت الان تتابع المتحدث العسكري: القضاء على 8 إرهابيين وضبط آخرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الإرهابيون

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة، اليوم السبت، إن القوات الجوية استهدفت بؤرة إربهابية في الظهير الصحراوي غربي البلاد، ما أسفر عن القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة وضبط آخرين، وتدمير سيارة دفع رباعي ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة، فيما تمشط قوات مكافحة الإرهاب المنطقة، ويأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

وأضاف الرفاعي، في بيان له، نشره اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن العملية تأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني تفيد بتواجد الخلية