شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة شركات السياحة: نستهدف تدريب 15 ألفاً من خلال 90 دورة تدريبية في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على المانسترلي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة التدريب، إن الغرفة برئاسة حسام الشاعر أعدت برنامجًا تدريبيًا مكثفًا خلال عام 2019 لأصحاب شركات السياحة والعاملين بها.

وأوضح «المانسترلي» في تصريح له، السبت، أن جملة ما سيتم عقده من دورات تدريبية مختلفة خلال عام 2019 يصل إلى قرابة 90 دورة تدريبية بمتوسط دورتين أسبوعيًا في جميع الأنشطة السياحية المختلفة بالتنسيق مع وزارة السياحة التي تولي اهتمامًا كبيرًا لنشاط التدريب من خلال الدكتورة سها بهجت، مستشارة وزيرة السياحة للتدريب، مؤكدًا أن غرفة شركات السياحة تستهدف تدريب 15 ألف متدرب خلال العام الجاري.

وأكد «المانسترلي» أنه نتيجة لتوحيد الرؤى والأفكار داخل مجلس إدارة غرفة الشركات برئاسة حسام الشاعر تم بإجماع أعضاء مجلس الإدارة زيادة مخصصات التدريب من 2 مليون جنيه خلال 4 سنوات إلى 10 ملايين جنيه بواقع ٢.٥ مليون جنيه كل عام.

وأشار «المانسترلي» إلى أن برامج التدريب يعكف عليها خبراء ومتخصصون في مجال التدريب عالميًا ومحليًا ويجري التشاور والتنسيق للإعداد للدورات التدريبية طوال الفترة الماضية بين لجنة التدريب بغرفة شركات السياحة والدكتورة سها بهجت مستشار وزيرة السياحة للتدريب.

يذكر أن أول دورة تدريبية لشركات السياحة خلال عام 2019، ستعقد في الفترة من 14 إلى 16 فبراير في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيكون موضوع الدورة التعريف ببرنامج الهيكلة لشركات السياحية.