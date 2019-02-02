شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة النهضة تفوز بالمركز الثاني في معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز طلاب جامعة الطفل بجامعة النهضة بالمركز الثانى وبجائزة مالية قدرها 2000 جنيه في معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار بمشروع «آثار بنى سويف» من بين 11 جامعة مشاركة، وأن تنفيذ المشروع تم بإشراف مباشر من كلية الهندسة وكلية الإعلام.

وشارك طلاب جامعة الطفل بمشروع في مجال المصريات عن آثار بنى سويف، تضمن المشروع عرض ماكيت مجسم بالصوت والضوء لأهم الآثار التي تتميز بها محافظة بنى سويف.

وعلى صعيد آخر، شارك طلاب جامعة الطفل بجامعة النهضة في المؤتمر القومى الأول لجامعة الطفل، الذي نظمته أكاديمية البحث العلمى على مدار يومين، تحت رعاية المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء، والدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة دلال أبوالعلا نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأطفال هم مستقبل مصر، وأن خطط الدولة للتنمية تستهدف هؤلاء الأجيال، مشيرًا إلى أن مناهج النظام الجديد تكسب الطلاب مهارات القرن الحادى والعشرين.

وأشار عبدالغفار إلى أن برنامج جامعة الطفل الذي أطلقته الأكاديمية يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية العمل على إعداد جيل واعٍ من أطفال يكون قادراً على مواجهة التحديات مستقبلاً، وكذلك تبنى أصحاب الرؤى والأفكار المبتكرة في مجالات البحث العلمى واستثمارها.

وتميز المؤتمر بأنه اعتمد بشكل أساسي على أطفال جامعة الطفل في تنظيم المؤتمر وتقديم فقراته وعرض مواهبهم، حيث شارك 3 من طلاب جامعة الطفل بجامعة النهضة كأحد المنظمين والمشاركين في تقديم فقرات المؤتمر وهم الطالب أحمد خالد محمد، والطالب أحمد عادل محمد، والطالب حمزة هشام حسن.

بينما تضمن اليوم التالى للمؤتمر محاضرات من خبراء أجانب ومسئولين عن شبكة جامعات الطفل في أوروبا للاستفادة من تجربتهم، هذا بالإضافة إلى عرض لتجارب الجامعات مع برنامج جامعة الطفل، حيث قامت الدكتورة سامية العزب منسق جامعة الطفل بتقديم عرض لتجربة جامعة النهضة مع برنامج جامعة الطفل، تضمن العرض فيديوهات وصور للطلاب أثناء ممارسة العديد من الأنشطة، وتجاربهم العملية في العديد من المجالات التي يتم تدريسها في برنامج جامعة الطفل، كما تم تقديم فيديو يعرض فكرة مشروع الطلاب وهدفه في تنشيط السياحة وتسليط الضوء على الأهمية التاريخية لمحافظة بنى سويف، واختتم المؤتمر بتقديم الشكر لكل الجامعات المشاركة وتكريم منسقى جامعة الطفل بالجامعات المصرية ومن ضمنهم جامعة النهضة.