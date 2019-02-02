شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تدريب الإخصائيين بدور الرعاية بالمشاكل النفسية والسلوكية لخدمة لـ1869 طفلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت البرنامج التدريبي الأول للأخصائيين الاجتماعيين الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بمؤسسات الرعاية المستهدفة من المرحلة الأولى للرصد الميدانى للمشكلات النفسية والسلوكية التى يعانى منها الأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وأكدت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية الألفى ان الدورات التدريبية تهدف إلى بناء قدرات الأخصائيين بالمؤسسات لاكتشاف المشكلات السلوكية والنفسية التى يمر بها الأبناء وطرق التدخل الملائمة

كما أكدت الألفى أن سلسلة الدورات التدريبية تأتى فى إطار استهداف قطاع الرعاية الاجتماعية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية "الاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية و المعرضين للخطر"خاصة في مجال الدعم النفسي حتى يشبوا مواطنين أصحاء قادرين على الاندماج في المجتمع، وأضافت أن ‪ البرنامج التدريبي الأول استهدف ٥٩ دار ايتام و١١ دور دفاع اجتماعي فى أربع محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية يخدموا حوالى ١٨٦٩ ابن وابنة

وأوضحت الألفى أن البرنامج التدريبي علي مدار يومين قد تناول عدة موضوعات تتعلق بالصحة النفسية للطفل والعوامل التى تؤثر فيها ، وإبراز المفاهيم الأساسية لتعديل سلوك الطفل وتشخيص المشكلات السلوكية والاضطرابات النفسية والعوامل المؤثرة في التواصل مع الطفل والتفكير الابتكارى فى حل المشكلات، بالإضافة إلى مناقشة سياسة حماية الطفل وحقوقه وطرق مواجهة المشكلات السلوكية وبناء خطوات التعامل مع الطفل.