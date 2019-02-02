شكرا لقرائتكم خبر عن بشاير الخير.. «الدلتا للسكر» تبدأ تسلم البنجر من المزارعين لإنتاج 3 آلاف طن سكر يوميًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت شركة الدلتا لبنجر السكر، في تسلّم محصول البنجر من المزارعين من عروة التبكير وبدء إنتاج السكر المحلي، في إطار حرص القيادة السياسية على توفير السلع الاستراتيجية، وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالاستعداد الجيد لموسم إنتاج السكر المحلي.

وأوضح بيان، السبت، أنه يجري تسلّم كميات تقرب من 20 ألف طن بنجر يوميا لتشغيل الطاقة الإنتاجية الخاصة بمصنع الشركة لإنتاج 3 آلاف طن سكر يوميًا، حيث تم بدء تبكير موسم إنتاج السكر من البنجر هذا العام بحوالي أسبوعين عن العام الماضي بسبب نجاح الشركة في التعاقد على زيادة مساحات الأراضي المنزرعة بنجر في عروة التبكير، ومن المستهدف توريد كميات تقرب من 2.1 مليون طن بنجر طوال الموسم.

ووجه الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه مع شركات إنتاج السكر بتيسير عمليات توريد محصول البنجر من المزارعين، وأن يتم وفق جدول منعا لتكدس السيارات أمام المصانع بالإضافة إلى صرف مستحقات المزارعين أول بأول، لافتًا إلى أن الوزارة والشركات التابعة لديها مخزون من السكر يكفى احتياجات المواطنين عدده أشهر بجانب إنتاج السكر المحلى حاليا، الأمر الذي يؤكد وجود مخزون استراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر، كما يجري توفير مخزون استراتيجي لجميع السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية‪.

وأجرى الدكتور أحمد أبواليزيد، جولة ميدانية فجرًا على مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على جاهزية خطوط الإنتاج وتوفير أدوات السلامة للعاملين في ظل التطورات الكبيرة التي شهدها مصنع الشركة على مدار الأيام الماضية استعدادا للموسم الجاري، وحضور «أبواليزيد» تسلّم أول دفعات من محصول بنجر السكر وقام بصرف مكافأة لأول 5 سيارات قامت بنقل المحصول مِن أراضي المزارعين إلى مصنع الشركة.

وقال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر والعضو المنتدب، إن الشركة نجحت هذا العام في التعاقد مع المزارعين خلال الموسم الحالي على زراعة بنجر السكر بمساحات أراضي تزيد عن العام الماضي بما يقرب من 21 ألف فدان مقارنة السنوات الماضية حيث تم زراعة أكثر من 110 ألف و500 فدان منهم لأول مره 61 ألف فدان تم زراعتهم في عروة التبكير مقارنة ب 40 ألف فدان في عروة التبكير العام الماضي، ﻭانه من المستهدف إنتاج كميات من السكر 300 ألف طن هذا الموسم بزيادة عن العام الماضي حوالي 40 ألف طن بجانب أيضًا إنتاج 120 ألف طن «تفل بنجر»يستخدم في صناعة الأعلاف وكذلك إنتاج 110 ألف طن مولاس وذلك بكميات تزيد عن العام الماضي بحوالي أكثر من 20 ألف طن.

وأضاف أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتيسير إجراءات توريد البنجر من المزارعين، وانه تم تطوير مصنع الشركة للاستعداد للموسم الحالي، كما تم تطوير أسطول السيارات التابع للشركة ويتم نقل محصول البنجر من حقول المزارعين إلى مصنع الشركة مجانا وفق خطه وجدول لتنظيم عمليات التسلّم بما يضمن عدم حدوث تكدس السيارات، وكذلك صرف مستحقات المزارعين أول بأول، كما يتم صرف عدده حوافز مالية لكل من يورد محصول البنجر في عروة التبكير، وكذلك صرف حوافز أخرى لمن يقل نسبه الشوائب في محصوله ولمن يزيد نسبه الحلاوة في البنجر، إضافة إلى علاوة دعم تقاوي بنجر السكر للمزارعين بنسبة دعم 75%، كما تم تحديث معامل استقبال البنجر الخاصة بتحاليل مراحل إنتاج السكر، وكذلك تطوير الموازين بالمصنع.

وأوضح الدكتور أحمد أبواليزيد، أن موسم البنجر هذا العام يبشر بالخير في إنتاج السكر المحلى نظرا لزيادة مساحات الأراضي المزروعة بنجر السكر في مصر إلى 610 ألف فدان، مقارنة بمساحات كانت لا تتجاوز 500 ألف فدان على مدار عدده سنوات ماضية وذلك بزيادة 110 ألف فدان هذا العام الأمر الذي يعمل على زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من البنجر وتقليل فجوة الاستيراد من الخارج، كما أن شركة الدلتا لبنجر السكر قامت بنشر حقول التوعية حول أهمية زراعة وانتقاء تقاوي حديثه للبنجر حيث بدأت هذا العام في زراعة تقاوي بنجر السكر أحادية الجنين على مستوى مراكز محافظة كفر الشيخ، بمساحات تتجاوز 400 فدان بتقاوي أحادية الجنين، كتجارب إرشادية لتوعية المزارعين بالأصناف الجديدة التي تستهدف زيادة في إنتاجية الفدان في المتوسط من 25 إلى 35 طن بدلا من التقاوي عديدة الأجنة التي تنتج 17 طن للفدان، وسيتم التوسع في زراعة هذه التقاوي خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة تطوير صناعة السكر في مصر.

وشركة الدلتا لبنجر السكر هي كبرى الشركات الرائدة في إنتاج بنجر السكر في الشرق الأوسط، وأن المصانع الخاصة بها على مساحة 105 أفدنة، حيث يوجد لدى الشركة خطين إنتاج بكفاءة إنتاجية 350 ألف طن وتمثل 13% من احتياجات مصر من السكر، وأن الحكومة حريصة على تطوير زراعة وإنتاج السكر من البنجر.

موسم إنتاج السكر المحلي

موسم إنتاج السكر المحلي

موسم إنتاج السكر المحلي