شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تنتهي من ربط «مدخنة أسيك المنيا للأسمنت» بمنظومة الرصد الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت وزارة البيئة من إجراءات الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر للانبعاثات الصادرة من مدخنة طاحونة الفحم بشركه أسيك المنيا للأسمنت، حيث تم الانتهاء من ربط الظروف المرجعية (الضغط، درجة الحرارة، معدل السريان)، ومراجعة مدى مطابقة القياس الخاص بأجهزة الرصد ومقارنة القراءات مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات وكانت متطابقة، وبهذا فقد وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية61 منشأة تمثل 254 مدخنة.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة البيئة للتوسع في عدد المداخن التي يتم رصدها من خلال الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات من أجل الحفاظ على البيئة الهوائية من التلوث وإحكام السيطرة على مختلف المنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة لديها خطة لضم الصناعات الكبرى الموجودة على مستوى الجمهورية للشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية، فهذه الشبكة عبارة عن أجهزة رصد مثبتة على مداخن المنشآت الصناعية الكبرى والتى ترصد انبعاثاتها وترسلها لقاعدة بيانات جهاز شؤون البيئة على مدار الـ24 ساعة، وترصد بدقة انبعاثات الغازات، والأتربة المنبعثة من المداخن، حيث يجرى تحليل للمعلومات الوارده من قراءات «الشبكة» للجهاز، وفى حال تعدى الإنبعاثات للحد المسموح به قانوناً يتم إتخاذ إجراءات لتوفيق الأوضاع.