شكرا لقرائتكم خبر عن خاتم الملكة عائشة حليم يفوز في استفتاء «قطعة الشهر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت قطعة أثرية عبارة عن خاتم بلاتين للملكة عائشة حليم بلقب قطعة فبراير بعد حصولها على أكبر نسبة من الأصوات من بين المعروض بمتحف المجوهرات الملكية في استفتاء «أنت من تقرر» الشهري على أن يتم عرضها بالمتحف خلال فبراير الجاري كقطعة للشهر بالمجان للجمهور.

والقطعة الفائزة عبارة عن خاتم من البلاتين على شكل فيونكة مركب به حبتان لؤلؤ مركب حول كل حبة مكونة من ثلاثة أحجار من الماس ومركب بكل جانب من جانبي الفيونكة من أعلى وأسفل أحجار من الماس وهي من مقتنيات الملكة عائشة ترانديل حليم.

وكان المتحف أجرى استفتاء يناير على 5 تماثيل أثرية لتحديد القطعة التي تنال إعجاب الجمهور ليطلق عليها «قطعة الشهر» ويتم عرضها في فبراير الجاري.

وشملت القطع الأثرية المتنافسة «دبوس صدر من البلاتين عبارة عن شمبر مستطيل الشكل مشطوف الزوايا مركب بداخله حجر أكوامارين مركب على محيط الشمبر حليتان من البلاتين يلتف حول أضلاعه، والحليتان الجزء الظاهر من محيط الشمبر مرصع بأحجار من الماس ويحيط بكل حلية «من وسطها» حزام من البلاتين كل حزام منها مرصع بأحجار من الماس من مقتنيات الملكة صافيناز ذو الفقار وبروش من الذهب يتكون من وردة في الوسط على جانبيها غصن شجر بواقع غصن من كل جانب، ويقف على كل غصن طائر ذهب ناشر جناحا ويلف حول الوردة من كل جانب فروع وأوراق شجر ويقف على الفرع بين الغصنين فراشة ذهب، ويعلو الوردة حلية ذهب شبة تاج والبروش جميعه مرصع بأحجار من الماس والزمرد والياقوت والزفير من مقتنيات الأميرة فوزية أحمد فؤاد.

كما شملت المعروضات بروش من الذهب على شكل زهرة سداسية الأوراق يتوسطها حجر كبير من التوباز الأصفر مسدس الأضلاع يحيط بالحجر شمبر سداسي الأضلاع من الذهب وعلية حلية من البلاتين مرصعة بأحجار من الماس وملحوم خلف البروش كرسي محور من الذهب يتحرك عليه إبرة الدبوس ويثبتها محبس وهم من الذهب من مقتنيات الملكة صافيناز ذو الفقار وبروش من البلاتين على شكل حرف c أحد طرفيه ملفوف حول بعضة للخلف، وهو مكون من بيوت فصوص متجاورة مركب بها أحجار من الماس والباجت والياقوت الأحمر وملحوم خلف البروش إبرة متحركة على كرسي محور وقفل ضاغط لتثبيت الإبرة من مقتنيات الملكة صافيناز ذو الفقار.

وشملت المعروضات دبوس صدر من الذهب والبلاتين – شكل فراشة ناشرة أجنحتها وبها فواصل من الذهب مركب بها أحجار من الياقوت الأحمر، ومثبت على جسم الفراشة حلية من البلاتين المرصع بالماس ومركب بنهاية قرني الاستشعار بيت فص من البلاتين مركب به حجر الماس ورأس الفراشة من البلاتين به حجر من الماس البرلنتي يمثل العين وملحوم خلف الدبوس بلاكة من الذهب متحركة على مسمار محور وملحوم بها أبرتان لتثبيت الدبوس، من مقتنيات الأميرة فوزية أحمد فؤاد.

متحف المجوهرات الملكية فى الإسكندرية