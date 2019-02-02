شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارات تخصيص أراض لإقامة مشروعات تنموية وخدمية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات تخصيص لأراضٍ مملوكة للدولة بالمجان فى عدد من محافظات الجمهورية، لصالح بعض الجهات، لإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها تخدم أبناء تلك المحافظات، وذلك فى إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة لهم.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات شملت تخصيص قطع أراضٍ لصالح مديريات الأوقاف في كلٍ من منطقة خورعواضة بمدينة أسوان، والمٌقام عليها مسجد الرحمة، ومنطقة السباعية، مركز قوص، محافظة قنا، لإقامة مسجد عليها. وكذا تم تخصيص قطعة أرض بمركز ومدينة أسوان، محافظة أسوان، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة، المٌقام عليها مسجد الرحمن.

كما شملت القرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 7 قراريط (تبرع أحد المواطنين) بكوم الطرفاية، مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة، لصالح الأزهر الشريف، والمٌقام عليها مبنى المعهد الديني الابتدائي الأزهري بقرية كوم الطرفاية. وتخصيص قطعة أرض بقرية حماد، مركز رشيد، محافظة البحيرة؛ لإقامة معهد ابتدائى وإعدادي "فتيات" أزهري عليها. وتخصيص قطعة أرض بقرية شبراريس، مركز شبراخيت، بمحافظة البحيرة، لصالح الأزهر الشريف؛ لإقامة معهد أزهري عليها. فضلاً عن تخصيص قطعة أرض بالمنشية الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، لصالح دار الإفتاء المصرية؛ لإقامة مقر لدار الإفتاء عليها.

كما تضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض بناحية قصعة 3 التابعة لقرية الزبو بالواحات البحرية، محافظة الجيزة، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالجيزة؛ لإقامة مركز شباب عليها. وتخصيص قطعة أرض بحوض داير الناحية، بقرية دير جبل الطير التابعة للوحدة المحلية لقرية بني خالد، مركز سمالوط، محافظة المنيا، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنيا؛ لإقامة مركز شباب عليها. وتخصيص قطعة أرض لصالح مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية؛ لإقامة منشآت رياضية وملاعب عليها. وتخصيص قطعة أرض بقرية طليمة، مركز سمنود، محافظة الغربية، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالغربية، لإقامة دورات مياه وغرف خلع ملابس وكافتيريا لمركز شباب طليمة عليها.

كما أشارت القرارات إلى تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الداخلية بمركز إسنا، محاظة الأقصر؛ لإقامة سجل مدني عليها. وتخصيص قطعة أرض بمدينة كفر البطيخ، محافظة دمياط، لصالح مديرية أمن دمياط؛ لإقامة مبنى للحماية المدنية (وحدة مطافيء) عليها. وتخصيص قطعة أرض بقرية شها، مركز المنصورة، محافظة الدقهلية، لصالح مديرية أمن الدقهلية؛ لإقامة نقطة شرطة عليها.

وتم تخصيص قطعة أرض بمدينة الواسطى، محافظة بني سويف، لصالح هيئة قضايا الدولة، لإقامة مقر للهيئة عليها. وكذا تخصيص قطعة أرض بمدينة مطروح، محافظة مطروح، لصالح هيئة النيابة الإدارية؛ لإقامة مقر لهيئة النيابة الإدارية عليها.

كما اشتملت القرارات على تخصيص قطعة أرض بناحية شرقية مباشر، مركز الإبراهيمية، محافظة الشرقية، لصالح الإدارة العامة لبريد شمال الشرقية؛ وذلك لإقامة مكتب بريد نموذجي بناحية شرقية مباشر عليها، وقطعة أرض بحوض داير البحر، زمام مدينة كفر شكر، محافظة القليوبية؛ لإقامة مكتب بريد عليها. وقطعة أرض ناحية مساكن الفرنواني، مركز ومدينة شبرا الخيمة، محافظة القليوبية؛ لإقامة مكتب بريد عليها.

كما تم تخصيص قطعة أرض بحي التبين، بمحافظة القاهرة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لنقل غرفة محول كهرباء، وتخصيص قطعة أرض (تبرع أحد المواطنين) بحوض زاوية سيد عبد القادر زمام جمعية غراقة شعيب، التابعة لقرية المهدية، مركز أبو المطامير، محافظة البحيرة، لصالح مديرية الصحة والسكان بالبحيرة؛ لإقامة وحدة صحية عليها. كما تم تخصيص ثلاثة أدوار علوية بمبنى ملك الوحدة المحلية لمركز مدينة ناصر، محافظة بني سويف، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ لتقديم خدمة التأمين الصحي.

كما شملت القرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 300م2 ضمن ترعة شطورة الملغاة، بناحية قرية العتامنة، مركز طما، محافظة سوهاج، لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج؛ لإقامة مركز للخدمات الاجتماعية عليها. وكذا تخصيص قطعة أرض بمساحة 500م 2 بمدينة الزقازيق، محافظة الشرقية، لصالح مديرية القوى العاملة والهجرة بالشرقية؛ لإقامة مبنى إداري للمديرية عليها. وآخرى أمام مركز تدريب القوى العاملة، لمنطقة المحمودية، مركز ومدينة أسوان، محافظة أسوان، لصالح مديرية القوى العاملة بأسوان؛ لإقامة مقر للمديرية عليها. وتم تخصيص قطعة أرض خلف مبنى مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، لصالح مديرية القوى العاملة بالبحيرة؛ لإقامة مقر للمديرية عليها.

كما ضمت القرارات تخصيص قطعة أرض زمام ناحية الكوامل بحري، مركز سوهاج، بمحافظة سوهاج؛ لإقامة محطة تموين وخدمة سيارات "وطنية" عليها. وأخرى بقرية البرشا، مركز ملوي، محافظة المنيا؛ لنفس الغرض. وتخصيص قطعة أرض بمدينة الخانكة، بمحافظة القليوبية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لإقامة المباني الإدارية والمخازن والورش اللازمة لصومعة الحبوب عليها. وتخصيص قطعة أرض بحي الكوثر، محافظة سوهاج، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لإقامة محطة غربلة وتخزين التقاوي عليها. وتخصيص قطعة أرض بمدينة موط، بمركز الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد، لصالح مركز البحوث الزراعية؛ لإقامة مركز لتدريب النخالين عليها.

كما تم تخصيص قطعة أرض بناحية كفر عبده، مركز قويسنا، محافظة المنوفية، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ لإقامة بيت ثقافة عليها. وكذا تخصيص قطعة أرض بقرية كفر الدوار، مركز بسيون، محافظة الغربية، لصالح وزارة الثقافة؛ لضم مكتبة المسلماني لوزارة الثقافة.