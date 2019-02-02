شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق "بوابة مرور مصر" قريبا لتجديد الرخص وبدل الفاقد وشهادات البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر أمنية ، أن إدارة النظم والمعلومات ستطلق قريبا بوابة مرور مصر لتراخيص السيارات وتجديدها ودفع المخالفات التى يرتكبها السائق، ويشمل الموقع تجديد كافة الرخص سواء السيارات أو الدراجات البخارية أقل من 2030 سي سي ، كما سيتم استخراج بدل الفاقد للرخص وشهادات البيانات.

وأضافت المصادر، أن بوابة مرور مصر يعد نقلة جديدة فى قطاع المرور من أجل تسهيل التزاحم على منافذ التراخيص داخل الوحدات المرورية بنطاق المحافظات و مديريات الأمن من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين وسائقى السيارات المختلفة بكافة القطاعات.

وأشارت المصادر ، أن بوابة مرور مصر يسمح خلال تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان ما أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر و إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

و لفتت المصادر، أن البوابة الجديدة ستكون داخل موقع وزارة الداخلية لتقديم الخدمات اللازمة للقطاعات الخدمية سواء الجوازات أو المرور أو الأحوال المدنية ، كما سيكون هناك رصد للمخالفات المرورية بشكل إلكترونى و سيوقع مخالفات انتظار خاطئ سيتم التقاطها بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة على الطرق ، وإرسالها لغرف العمليات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

ووفقا للمصادر، فإنه سيتم خلال الفترة المقبلة إرسال المخالفات التى ترتكبها السيارات على الهاتف المحمول الخاص به وتحتوى الرسالة على نوع المخالفة التى حدثت من السيارة والمكان والساعة التى تمت فيها المخالفة وقيمة الغرامة المستحقة عن تلك المخالفة والحد الأدنى لها، وذلك فور تسلم نيابة المرور المخالفة من الإدارة العامة لمرور القاهرة و الجيزة.