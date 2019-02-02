استرداد 2180 فدان أراضى أملاك الدولة بالواحات البحرية فى الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت محافظة الجيزة حملاتها لازالة التعديات علي الاراضي املاك الدولة وذلك في اطار الموجة الثانية عشر التي بدأت خلال الشهر الحالى. أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم تنظيم عدد من الحملات بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى خلال الشهر الحالي تمكنت من استرداد 2180 فدان أراضى أملاك دولة أراضى زراعية و 9927م2 أراضى مبانى حيث تضمنت الاعمال تنفيذ 34 قرار إزالة لتعديات علي الاراضي تمثلت في مباني وغرف مقامه بالطوب واسوار خرسانية إضافة إلى إزالة سواتر ترابية وزراعات غير مثمرة واسوار خرسانية بمركز الواحات البحرية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة . وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية باستمرار حملات الإزالات والتعديات بإزالة كافة اشكال التعدى حفاظاً على أملاك الدولة. وأشار تيسير الفتاح، رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، إلى أن التعديات التى تم ازالتها من اراضي املاك الدولة شملت مناطق العجوز والقحيف والحارة وسيوه القديم والباويطي وغرب القصر وتقسيم القصر وعين توني والقصعة 4 والدولاب البحرى، لافتاً انه تم وضع لافتات أراضى أملاك الدوله علي الاراضي التي تم استردادها لحظر التعدي عليها مرة أخرى وتسلميها للجهات صاحبة الولاية لمتابعة الاراضى ولايتها حتى لا يتكرر التعدى عليها مرة أخرى.

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