شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: الانتهاء من فعاليات البرنامج التدريبي الأول للأخصائيين الاجتماعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت فعاليات البرنامج التدريبي الأول للأخصائيين الاجتماعيين الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بمؤسسات الرعاية المستهدفة من المرحلة الأولى للرصد الميدانى للمشكلات النفسية والسلوكية التى يعانى منها الأبناء بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وقالت سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الدورات التدريبية تهدف إلى بناء قدرات الاخصائيين بالمؤسسات لاكتشاف المشكلات السلوكية والنفسية التى يمر بها الأبناء وطرق التدخل الملائمة لافته الى أن سلسلة الدورات التدريبية تأتى فى إطار استهداف قطاع الرعاية الاجتماعية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعيه "الاطفال المحرومين من الرعاية الاسرية و المعرضين للخطر"خاصة في مجال الدعم النفسي حتى يشبوا مواطنين أصحاء قادرين على الاندماج في المجتمع، وأضافت أن البرنامج التدريبي الأول استهدف 59 دار أيتام و11 دور دفاع اجتماعي فى أربع محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية يخدموا حوالى 1869 ابنا وابنة.

وأوضحت الألفى أن البرنامج التدريبي علي مدار يومين قد تناول عدة موضوعات تتعلق بالصحة النفسية للطفل والعوامل التى تؤثر فيها ، وإبراز المفاهيم الأساسية لتعديل سلوك الطفل وتشخيص المشكلات السلوكية والاضطرابات النفسية والعوامل المؤثرة في التواصل مع الطفل والتفكير الابتكارى فى حل المشكلات، بالإضافة إلى مناقشة سياسة حماية الطفل وحقوقه وطرق مواجهة المشكلات السلوكية وبناء خطوات التعامل مع الطفل.