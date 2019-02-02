شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية لانتهاء فترة التدريب الأساسى للدفعة الثالثة بمعاهد معاونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام قطاع التدريب حفل انتهاء فترة التدريب الأساسى لطلبة الدفعة الثالثة بمعاهد معاونى الأمن بالبحيرة "ذكور"، وجسر السويس بالقاهرة "إناث" وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية بالوزارة، حيث تضمن الحفل بعض العروض التدريبية لطلبة وطالبات المعهد وبعض البيانات العملية، والتى أظهرت مدى كفاءتهم ومهارتهم التدريبية التى اكتسبوها طوال فترة التدريب الأساسى.

وأشاد الحاضرون بالأداء المتميز لطلبة المعهد، وهو ما يسهم فى تقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين، والحفاظ على ما تحقق من نجاحات أمنية خلال الفترة الحالية، وقدرة رجال الشرطة على أداء واجبهم فى حفظ أمن الوطن واستقراره على الوجه الأكمل بكل كفاءة واقتدار.

وفى نهاية الاحتفال تم تكريم الحاصلين على المراكز الأولى بمسابقة فترة الإعداد الأساسى، نظير تفوقهم وجهدهم طوال فترة التدريب.