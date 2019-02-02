تحرير 3203 مخالفات مرورية في شوارع الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء علاء متولي، مدير مرور الجيزة- خلال 24 ساعة- عن ضبط 3 آلاف و203 مخالفات مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1344 مخالفات يليها الانتظار الخاطئ بـ1250 مخالفة.

كما تم حجز 23 توك توك مخالفًا، وضبط 18 موقفًا عشوائيًا، وتحرير21 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان والتصالح الفوري في 122 حالة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.