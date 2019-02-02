انتهاء فترة التدريب الأساسي لطلبة وطالبات معاهد معاوني الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أقام قطاع التدريب بمعاهد معاوني الأمن بالبحيرة، والقاهرة، اليوم السبت، حفل انتهاء فترة التدريب الأساسي لطلبة وطالبات الدفعة الثالثة، بحضور عدد من القيادات الأمنية بالوزارة.

وتضمن الحفل بعض العروض التدريبية لطلبة وطالبات المعهد، وبعض البيانات العملية، والتي أظهرت مدى كفاءتهم ومهارتهم التدريبية التي اكتسبوها طوال فترة التدريب الأساسي.

وأشاد الحاضرون بالأداء المتميز لطلبة المعهد، وهو ما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين، والحفاظ على ما تحقق من نجاحات أمنية خلال الفترة الحالية، وقدرة رجال الشرطة على أداء واجبهم في حفظ أمن الوطن واستقراره على الوجه الأكمل بكل كفاءة واقتدار.

وفى نهاية الاحتفال تم تكريم الحاصلين على المراكز الأولى بمسابقة فترة الإعداد الأساسي، نظير تفوقهم وجهدهم طوال فترة التدريب.