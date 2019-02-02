"أمن الجيزة": القبض على 25 مشتبها به بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين.

واستهدفت الحملة دائرة قسم شرطة الطالبية، وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 25 مشتبها به، ورفع عشرات الإشغالات فضلا عن 11 حالة سحب تراخيص متنوعة وتحرير 30 مخالفة نموذج 125 المروري.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأحالها اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق