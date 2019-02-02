سقوط 23 تاجر مخدرات في حملة الـ24 ساعة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

وأسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 24 متهمًا بينهم 23 اتجارا في المواد المخدرة، وذلك بمضبوطات بلغت 1645 جرام حشيش، 50 قرصًا مخدرًا، 94 جرام هيروين، 150 جرام فودو و1120 جراما من مخدر الإستروكس.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط متهم عُثر بحوزته على فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وطلقتين من ذات العيار.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.