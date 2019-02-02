9 فبراير .. دعوى عمرو دياب لإثبات صحة تعاقد شقة في "جاردن سيتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

حددت محكمة جنوب القاهرة، جلسة 9 فبراير المقبل؛ لنظر أولى جلسات دعوى الفنان عمرو دياب؛ لإثبات صحة ملكيته وتعاقده لشقة سكنية في منطقة جاردن سيتي بـ 18 مليون جنيها.

وكشفت الدعوى المقامة من عمرو عبدالباسط عبدالعزيز دياب، اتهامه عبدالجليل عبدالرحمن، بالتقاعس عن إثبات صحة تعاقده لشقة اشتراها منه منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، ولم يتم تسجيل عقدها حتى الآن.

وأضافت الدعوى أنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 21 أكتوبر 2018 بين الطالب والمعلن إليه، باع له الشقة رقم 103 1040 بالدور العاشر فوق الأرضي، والبدرومات، بالبرج السكني مدخل 2، بالعقار رقم 1089 شارع كورنيش النيل، جاردن سيتي، والبالغ مساحتها 243 متر، مكونة من غرفتين وصالة، والمنافع، مقابل 18 مليون جنيه مصري.

وأوضحت الدعوى أن محمد عبدالقادر حافظ، كان قد باع تلك الشقة إلى عبدالجليل عبدالرحمن مقابل مبلغ 10 ملايين جنيه، قبل أن يشتريها "عمرو دياب".

وذكرت أن عبدالجليل عبدالرحمن تقاعس عن اتخاذ إجراءات تسجيل للشقة، وما يخصها من مساحة في الأرض والأجزاء المشتركة بالعقار وقدرها واحد سهم، ومكان للسيارة بالجراج، لذلك فإنه يحق للطالب ملكية الشقة، وتسجيلها باسمه نتيجة دفعه مقابلها 18 مليون جنيه مصري، وخاصة أنه قدم ما يثبت صحة إقرار تنازل محمد عبدالقادر حافظ إلى عبدالجليل عبدالرحمن، وذلك بعقد قيمته 10 ملايين جنيه.