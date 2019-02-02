مصر | بعد تبادل النيران مع الشرطة.. مصرع أخطر عنصر إجرامي في منطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تبادل النيران مع الشرطة.. مصرع أخطر عنصر إجرامي في منطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، حملة أمنية مكبرة استهدفت منطقة السحر والجمال المتاخمة لطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

وأكدت تحريات ومجموعات العمل عن تواجد العنصر الإجرامي الخطر "سالم. م. ح"، سن 27، عاطل، وشقيقه "موسى"، سن 20، عاطل، مُقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان ( والصادر ضدهما عدة أحكام من بينها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا قتل وسرقة بالإكراه ومخدرات ومقاومة سلطات ) والمشهور عنهما الاتجار في مخدر الهيروين بالبؤرة المشار إليها بمعاونة آخرين ومقاومة السلطات حال استهدافهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية بالمنطقة الصحراوية بعشش برك الصرف دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان ولدى استشعارهما بالقوات بادرا وأعوانهما بإطلاق أعيرة نارية تجاهها وعلى الفور بادلتهم القوات بالمثل حتى تم السيطرة على الموقف، وتبين مصرع أحد العناصر المعاونة لهما ( جار تحديده ) وعُثر بجوار جثته على (رشاش جرينوف و عدد 2 شريط بهما عدد 180 طلقة نارية من ذات العيار ، كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام ، ميزان حساس ، دراجة نارية بدون لوحات )، وتبين هرب الباقين مستغلين درايتهم بالدروب الصحراوية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.