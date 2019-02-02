مصر | إحالة مسؤول سابق بـ"الزراعة" و25 آخرين للجنايات بتهمة الاستيلاء على 67 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة مسؤول سابق بـ"الزراعة" و25 آخرين للجنايات بتهمة الاستيلاء على 67 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة رئيس مجلس إدارة لهيئة العامة لمشروعات للتعمير والتنمية الزراعية السابق و25 آخرين لمحكمة الجنايات لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام بـمبلغ يقدر 67 مليون جنيه.

وباشرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول يعاونه المستشار أحمد خفاجي المحامي العام والمستشار شريف زكريا الرئيس بالنيابة، التحقيقات في القضية.

وجاء في التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على قطعة أرض بلغت مساحتها 60 فدانا الواقعة بغرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي مملوك لجهة عمله وهي الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات بأن قام بتمكين المتهمة الثانية من وضع يدها على تلك المساحة دون مقتضى بعد انتهاء العلاقة الإيجارية المبرمة فيما بينها وبين الهيئة بشأن إيجار تلك المساحة بتاريخ 1/2/2013 دون اتخاذ إجراءات سحب تلك الأرض منها الأمر الذي مكنها من التصرف في تلك المساحة دون مقتضي وبغي رحق وذلك ببيعها للمتهمين من الثالث وحتى الأخير الذين أقاموا إنشاءات مخالفة عليها دون المقامة بالمخالفة عليها فوقعت الجريمة.

وكما أنه أضر عمدا بأموال جهة عمله بضرر قدره مساحة الأرض البالغة 60 فدانا وقيمة المتر المربع للمساحات مقابل الانتفاع السنوي للمساحات المستغلة في الزراعة من تاريخ 1/2/2003 وحتى تاريخ السداد.