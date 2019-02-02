مصر | في مداهمات أمنية.. ضبط 20 قضية مخدرات و19 قطعة سلاح ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مداهمات أمنية.. ضبط 20 قضية مخدرات و19 قطعة سلاح ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد عبدالتواب، واللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك فيها العميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، في مجال البحث الجنائي عن ضبط 20 قضية مخدرات واتجار، 15 قطعة سلاح أبيض، 4 سلاح ناري، فضلا عن تنفيذ 17 حكم مستأنف، 4 مخالفة، 75 غرامات، 160 جزئي، 4 سايرة، 10 نوعات خطرة، 6 مسجل خطر، 53 جنائي، 4 ضبط واحضار، 5 مراقبين هاربين، 8 جنح مرور.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبولة، وجار الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حبس "مستريح البساتين" لاستيلائه على 20 مليون جنيه



أمرت نيابة البساتين الجزئية برئاسة المستشار مصطفى المتنازي، وإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، بحبس صاحب شركة استيراد وتصدير، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تقدر نحو 20 مليون جنيه، بزعم توظيفها.

وكان بلاغات وردت لضباط مباحث الأموال العامة من مواطنين يتهمون فيها "ا.ف"، صاحب شركة استيراد وتصدير، بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي أمرت بضبط وإحضار المتهم، وتمكنت الأجهزة من القبض عليه في إحدى كمائن محافظة أسيوط، وتبين أنه هارب من أحكام قضائية متعددة.