مصر | بلاغ يتهم بهي الدين حسن بالاستقواء بالخارج والتحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم بهي الدين حسن بالاستقواء بالخارج والتحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 1513 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، اتهم فيه بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والهارب خارج البلاد لتعمده نشر أخبار كاذبة عن الدولة المصرية والتحريض عليها والاستقواء بالخارج والتشارك مع جماعة الاخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها الإجرامية .

ونص محمود في بلاغه أن بهي الدين حسن دأب في الفترة الأخيرة على نشر أخبار كاذبة والترويج لها والتحريض على مؤسسات الدولة المصرية في المحافل الدولية والاستقواء بالخارج من خلال المؤتمرات الصحفية التي يعقدها وآخرها المؤتمر الذي عقده بباريس بتاريخ 24 يناير 2019، ودعا فيه بعض المنظمات الحقوقية المشبوهه مثل هيومن رايتس ووتش والمعروفة بعدائها الشديد للدولة المصرية ومواطنيها ولثورة 30 يونيو، وأنه في هذا المؤتمر اتهم مؤسسات الدولة المصرية باتهامات خطيرة جميعها كاذبة، ومنها مسئولية الدولة عن الاختفاء القسري لبعض الأشخاص رغم ثبوت اتهامات لهؤلاء الأشخاص بتنظيمات إرهابية، وكذلك اتهم وزارة الداخلية بممارسة التعذيب داخل السجون وهو الأمر الذي لا يمت للحقيقة بصلة.

وتابع: "كما أدلى حسن ببيانات كاذبة عن عدد المحبوسيين بمصر والمتهمين بارتكاب عمليات إرهابية وأعمال عنف ووصفهم بسجناء الرأي، وذلك بهدف تشويه سمعة مؤسسات الدولة في الخارج وتأليب الرأي العام الدولي ضدها والاستقواء بالخارج وهي نفس الأهداف التي يسعى التنظيم الإخواني الإرهابي لتحقيقها، وهو الأمر الذي يعد معه بهي الدين حسن متهما بالتشارك مع جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها الإجرامية وذلك مقابل تمويلات مالية مشبوهة يتلقاها من هذا التنظيم الإرهابي وجهات أجنبية معادية للدولة المصرية.

وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لبهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والهارب للخارج، وإدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهه إليه، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، كما طلب تحريات الأجهزة الأمنية المختصة للوصول إلى مصادر التمويلات التي يتلقاها بهي الدين حسن من الجهات الأجنبية المعادية ومنها التنظيم الدولي للإخوان وحجم تلك التمويلات، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.