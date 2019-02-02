أخبار مصر | شكاوى الوزراء: الزراعة تعاملت مع نقص الأسمدة وانتشار النمل الأبيض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شكاوى الوزراء: الزراعة تعاملت مع نقص الأسمدة وانتشار النمل الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكـان والمـرافق والمجتمعـات العمـرانية، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لعام 2018، في تلقي شكاوى المواطنين في مختلف القضايا، والتعامل معها، وايجاد حلول لها بالتواصل مع مختلف الجهات، وذلك من خلال تقريرٍ شامل يوضح ما تم خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعاملت مع الشكاوى الموجهة لها، ومن أهمها شكاوى بعض المواطنين من عدم توافر الأسمدة ببعض الجمعيات الزراعية، وكذلك شكاوى انتشار النمل الأبيض حيث تم معالجة عدد 5829 وحدة، والتوعية بصفة دورية ومستمرة للمزارعين أثناء المرور الميداني على المحاصيل الزراعية وأثناء علاج الوحدات المصابة بكيفية مكافحة النمل الأبيض والتوعية من مخاطرة، كما قامت الوزارة بجهود كبيرة للتعامل مع شكاوى أمراض الماشية والحمى القلاعية.

من جانبها قامت وزارة الموارد المائية والري بالتفاعل الفورى مع الشكاوى الواردة لها ومن أهمها تطهير وتغطية الترع والمصارف، وتوزيع مياه الري علي الأراضي الزراعية، والمراقبة علي مخالفات تبديد مياه النيل والترع بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، وتدبير المياه اللازمة لمحطات مياه الشرب بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والشركات القابضة للمياه بالمحافظات ومن ذلك التنسيق بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب بالإسكندرية خلال شهر فبراير 2018 لسرعة توفير المياه اللازمة لمحطة السيوف لتشغيلها بكامل طاقتها والتغلب علي ارتفاع نسبة الأمونيا.

وفي قطاع التعليم، قامت وزارة التربية والتعليم بجهود كبيرة في التعامل مع الشكاوى الواردة وأهمها شكاوى وطلبات نقل الطلاب من التعليم الأزهري أو التعليم الفني للتعليم العام، ومن المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، وشكاوى عجز المدرسين في بعض التخصصات بالإضافة إلى توفير المستلزمات التعليمية للمدارس.

وكان لشكاوى أولياء أمور طلبة الصف الأول الثانوى بشكله الجديد بشأن تعارض مواعيد الامتحانات مع أعياد بدء العام الجديد دور هام في توجيه رئيس مجلس الوزراء لوزارة التربية والتعليم بتلبية رغبات أولياء الأمور وتعديل مواعيد الامتحانات لتبدأ بعد عيد الميلاد المجيد.