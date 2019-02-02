أخبار مصر | رانيا المشاط: نتعاون مع "الآثار" لتنشيط الحركة السياحية في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رانيا المشاط: نتعاون مع "الآثار" لتنشيط الحركة السياحية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبرت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عن سعادتها بحضور الإعلان عن الكشف الأثري الجديد في المنيا، مشيرة إلى أنه من دلائل التعاون المثمر بين وزارتي السياحة والآثار.

وقالت في كلمتها منذ قليل، أن الكشف حضره أكثر من 10 سفراء الدول الأجنبية، مما جعل الزيارة للمنيا زيارة متميزة جدًا، حيث أن استضافة السفراء من كل أنحاء العالم هو ترويج حقيقي للسياحة المصرية.

وتابعت رانيا المشاط، أن الاكتشافات الأثرية الجديدة والجولات الأثرية تخلق الشغف بمصر على مستوى العالم، وتروج للمشاريع الأثرية السياحية الضخمة في مصر مثل المتحف الكبير ومتحف الحضارة،والذين سيتم افتتاحها أن شاء الله في 2020.

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار قال في كلمته، إن هذا هو الكشف الثالث في المنيا خلال آخر 3 سنوات، وكان الأول في مايو 2017، والثاني في فبراير 2018، والثالث هو الكشف الحالي.

وقال إن الكشف الجديد يضم 40 مومياء و10 منها لأطفال، وتماثيل من الكارتوناج وأواني فخارية، وقد عبر السفراء الأجانب عن سعادتهم برؤيتها.