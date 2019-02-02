أخبار مصر | "شكاوى الوزراء" تعيد تشغيل 4 قطارات وتعدل مواعيد٢٠ آخرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شكاوى الوزراء" تعيد تشغيل 4 قطارات وتعدل مواعيد٢٠ آخرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكـان والمـرافق والمجتمعـات العمـرانية، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لعام 2018، في تلقي شكاوى المواطنين في مختلف القضايا، والتعامل معها، وايجاد حلول لها بالتواصل مع مختلف الجهات، وذلك من خلال تقريرٍ شامل يوضح ما تم خلال العام الماضى.

وأوضح "التقرير" أن وزارة البترول قامت بجهود واضحة في التعامل مع الشكاوى الواردة إليها حول توصيل الغاز لبعض الشوارع والعقارات ببعض المناطق السكنية، وكذلك الشكاوى الواردة حول فواتير العدادات أو القصور في قراءة المحصلين لها. كما قامت الأجهزة المعنية بالمحافظات بالتعامل مع شكاوى أعمدة الإنارة بالشوارع وصيانتها وتغيير البعض منها وإضاءة البعض الآخر استجابة لشكاوى المواطنين.

وفي قطاع النقل، فقد تعاملت وزارة النقل بأجهزتها المختلفة مع الشكاوى الواردة لها حول سوء حالة بعض الطرق والكبارى والشوارع ومنها أسوار وفواصل الكبارى أو الاختناقات المرورية، وقامت الهيئة العامة لسكك حديد مصر بالتفاعل مع الشكاوى الواردة اليها وإزالة أسبابها بما يكفل عدم تكرارها مستقبلاً ووضع الأسس السليمة لإنهاء أي شكاوى أو طلبات ذات الصلة، ومن أهمها تطوير محطات السكة الحديد التي وردت عنها شكاوى مثل محطات دار السلام بمحافظة الدقهلية وسيدى معروف بمحافظة كفر الشيخ. وتلبية لشكاوى المواطنين تم إعادة تشغيل 4 قطارات وتعديل مواعيد 9 قطارات أخرى على خط السويس / الإسماعيلية، وتعديل مواعيد 11 قطارا على خط المنصورة / المطرية، ورفع كفاءة 1170 عربة قطارات واستكمال مهماتها.

كما قامت المحافظات بالتعامل مع شكاوى الطرق التي تدخل في نطاق اختصاصاتها وتمهيد وصيانة وإصلاح الطرق محل الشكوى ورد الشيء إلى أصله في بعض الطرق والشوارع ورصف بعضها.