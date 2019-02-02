انت الان تتابع نقيب الصحفيين: سأحسم ترشحي قبل نهاية الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه سيحسم قراره النهائي بشأن ترشحه على مقعد النقيب في انتخابات التجديد النصفي للصحفيين المقرر إجراؤها مارس المقبل، نهاية الأسبوع الجاري، منوها أنه يجرى مشاورات مع الزملاء ويدرس كافة الأمور حتى يحسم موقفه بصورة نهائية. وأضاف في تصريحات لـ"التحرير": "أسعى طوال الوقت لخدمة الجماعة الصحفية في أي موقع، ولا تشغلني المناصب على الإطلاق"، موضحا أنه قام بافتتاح مقر الشهر العقاري بنقابة الصحفيين، وسيقوم بتوقيع بروتوكول لإنشاء مستشفى الصحفيين غدا، بمقر وزارة الإنتاج الحربي وهى بمثابة خطوة "جبارة" ينتظرها الصحفيين.
وتابع: "كما سيعقد اجتماع مع أعضاء مجلس النقابة لإنهاء الأمور الخاصة بشأن فتح باب الترشح، منوها أنه يتحرك فقط لخدمة الجماعة الصحفية ولا ينتظر الحصول على مكاسب شخصية".وبشأن الحديث عن انسحابه من المعركة الإنتخابية خاصة بعد إعلان نقيب الصحفيين الأسبق ضياء رشوان ترشحه على مقعد النقيب، قال: "كلام خاطئ وليس
وتابع: "كما سيعقد اجتماع مع أعضاء مجلس النقابة لإنهاء الأمور الخاصة بشأن فتح باب الترشح، منوها أنه يتحرك فقط لخدمة الجماعة الصحفية ولا ينتظر الحصول على مكاسب شخصية".
وبشأن الحديث عن انسحابه من المعركة الإنتخابية خاصة بعد إعلان نقيب الصحفيين الأسبق ضياء رشوان ترشحه على مقعد النقيب، قال: "كلام خاطئ وليس له أساس من الصحة، لأنني حتى اللحظة الراهنة لم أعلن ترشحي للإنتخابات المقبلة حتى أنسحب من المعركة، وأتشاور حاليا مع كافة الزملاء وأدرس الأمر جيدا لحسم قراري النهائي".
وتابع، أن ما حققه خلال فترة تولية مسئولية النقابة لم يحققه أحد طوال الـ7 سنوات الماضية، منوها أن أنجز الكثير من الملفات للجماعة الصحفية طوال الفترة الماضية.
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