محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: أجرى الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، جولة تفقدية اليوم داخل جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، للاطمئنان على انتظام الفعاليات داخل الجناح. واستمع خلال جولته لبعض رواد جناح الأزهر، للتعرف على مدى تلبية احتياجاتهم داخل الجناح خاصة ما يتعلق منها بالاحتياجات المعرفية. وشهد جناح الأزهر بمعرض الكتاب إقبالا كبيرا من جانب فئات مختلفة من المواطنين، سواء على مستوى الإقبال على الإصدارات العلمية أو حضور الندوات الثقافية والفنية وورش العمل.​

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجمع البحوث الإسلامية يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.