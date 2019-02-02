شكرا لقرائتكم خبر عن عميد المعهد القومى للقلب: السيسى أول رئيس يهتم بصحة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومى للقلب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أول رئيس يهتم بصحة المواطنين.

وأعلن ( في المؤتمر الصحفى الذى نظمته مديرية الصحة بشمال سيناء للأعلان عن بدء تفعيل العمل بقسم قسطرة القلب بمستشفى العريش العام لأول مرة، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور الفريق الطبى الموفد من قبل وزارة الصحة والذى يضم كل من : الدكتور جمال شعبان عميد المعهد القومى للقلب، الدكتور إسلام محمود استشارى القلب والأوعية الدموية، الدكتور محمود طلحة رئيس الادارة المركزية لقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، الدكتورة ناهد محمد مدير عام الأدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، الدكتور أحمد ريحان منسق حملة ١٠٠ مليون صحة، الدكتورة ريهام غلاب مدير المبادرة الرئاسية للأمراض غير السارية ) أن الرئيس السيسى أول من أهتم بالصحة في مصر .. مشيراً إلى أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة تهدف في المقام الأول إلى الأهتمام بصحة المصريين وعلاجهم من فيروس سى والأمراض غير السارية وللوقاية من الأصابة بالأمراض.

وأضاف أن معهد القلب أصبح من أهم المنشآت الصحية على مستوى العالم التى تهتم بصحة الانسان .. حيث أصبح يجرى أكبر جراحات للقلب في العالم لمواطنين من مختلف أنحاء العالم، وأن متابعة حركة القلب أولى إجراءات الوقاية من الأمراض المختلفة .. مشيراً إلى إجراء نحو 7000 جراحة سنويا وهو الأول في التعامل مع قوائم إنتظار المرضى .. علاوة على بدء التعامل مع التأمين الصحى في اجراء الجراحات المطلوبة.

ومن جانبه .. أكد الدكتور محمود طلحة رئيس الادارة المركزية لقطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة على اهتمام الدولة ووزارة الصحة بشمال سيناء وتلبية كافة احتياجاتها وعلى رأسها القطاع الصحى باستكمال كافة مطالب المواطنين من أدوية ومستلزمات طبية لتقديم خدمة متميزة .. مشيراً إلى بروتوكول التعاون مع المعهد القومى للقلب لتشغيل قسطرة القلب لخدمة أهالى المحافظة.

وأشارت الدكتورة ناهد محمد مدير عام الأدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، إلى حرص الدكتورة الوزيرة على توفير كافة احتياجات المستشفيات بشمال سيناء للنهوض بالخدمة الطبية المقدمة.

وأعلنت الدكتورة ريهام غلاب مدير المبادرة الرئاسية، أنه سيتم توفير العلاج اللازم لكافة المرضى من خلال المبادرة الرئاسية، ومن بينها توفير أجهزة قياس سكر للمواطنين واستمرار التواصل معهم للعلاج من كافة الأمراض.

وأضاف الدكتور أحمد ريحان منسق حملة 100 مليون صحة، أن المبادرة الرئاسية توفر العلاج اللازم وتوصيله إلى المواطن في مكان إقامته.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه سيتم استقبال المواطنين لأول مرة بقسم قسطرة القلب بمستشفى العريش العام واستقبال المواطنين من أبناء المحافظة للكشف على مرضى القلب منهم عن طريق الأساتذة المتخصصين .. علاوة على إجراء الكشف عن الأمراض غير السايرة كالضغط والسكر واقرار العلاج اللازم لهم عن طريق الفريق الطبى المتخصص، وعمل محاضرات توعية وتوفير أجهزة سكر مجانية لمرضى السكر.