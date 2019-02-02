شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة ترصد تلوث بترولي بالبقع الزيتية أمام شواطئ رأس غارب والحصول علي البصمة لتحديد الجهة المتسببة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رصدت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر ظهور تلوث بترولي بالبقع الزيتية أمام شواطئ مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، فيما انتقلت لجنة من باحثي البيئة لموقع ظهور التلوث أمام شاطئ مساكن العاملين بالشركة العامة للبترول وذلك لبيان الأضرار التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية وتشكيل لجنة فنية لأخذ بصمة من التلوث وأرسالها لمعمل جهاز شؤون البيئة بالسويس لفحصها وبيان الجهة المتسببة في التلوث لأتخاذ الأجراءات القانونية ضدها. ومن المقرر بدء أعمال المكافحة والسيطرة علي البقع الزيتية وكشطها وشفطها من الشاطئ. كانت وزيرة البيئة قد اصدرت توجيهاتها بإتخاذ إجراءات عاجلة للسيطرة على تلوث شاطئ مساكن العاملين برأس غارب، حيث ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة أفاد بوجود ذلك التلوث بشاطئ تلك المنطقة وتم أخذ عينة من البقع الزيتية لتحديد مصدرها وعلى الفور تم الدفع بلجنه من الفرع الأقليمى لجهاز شئون البيئة بالغردقة للأنتقال لموقع التلوث.

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