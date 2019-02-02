شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء لـ"الخليج 365": أى مسئول يثبت تقصيره تجاه المواطن حسابه عسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن حل شكاوى المواطنين هى مسئولية رؤساء شركات توزيع الكهرباء، مؤكداً أنه من يثبت تقصيره فى حق المواطن سواء من النواحى الفنية أو الإدارية أو المالية سيتم محاسبته، قائلاً "الموظف اللى هيقصر فى حق المواطن هحاسبه حساب عسير".

و أضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يوجد على الشبكة حالياً 6 ملايين و900 ألف عداد مسبوق الدفع لا يوجد به خطأ واحد أو شكوى واحدة، وذلك لاختفاء العنصر البشرى، لافتاً إلى أنه يتم إصدار أعداد هائلة من الفواتير شهريًا و نسبة الخطأ تكون منخفضة مقارنة بعدد الفواتير.

وأشار الوزير إلى أنه لا ينكر وجود أخطاء فى فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، ولكنها فى طريقها للحل مع انتهاء خطة الدولة بتحويل كافة العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع قائلاً "أنا لا أبرر وجود الأخطاء فى إصدار الفواتير وأعد المواطنين بحلها بشكل جذرى".