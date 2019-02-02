شكرا لقرائتكم خبر عن 376 ألف زائر فى اليوم العاشر لمعرض الكتاب..وهيثم الحاج: ربحنا رهان الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب إن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوبيل الذهبي بلغ 376 ألف زائر في اليوم العاشر لمعرض الكتاب، إذ افتتح المعرض 23 يناير وحتى 1 فبراير.

وأوضح هيثم الحاج على، أن الحضور الكبير لجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب "دورة اليوبيل الذهبي" منذ انطلاقه يوم الأربعاء 23 يناير، يؤكد أن الهيئة ربحت الرهان، إذ خذل الجمهور كافة التوقعات التي كانت تدعي عزوف الجماهير عن المعرض بسبب نقله إلى المقر الجديد بالتجمع الخامس.

وشهدت الساعات الأولى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حضورًا جماهيريًا هو الأقوى منذ افتتاح المعرض يوم ٢٣ يناير حتى اليوم ١ فبراير ٢٠١٩، إذ اكتظت القاعات لأول مرة بالجماهير، كما اصف الجمهور بالطوابير على قاعات الكتب ١، ٢، ٣، ٤.

يذكر أن المساحة الإجمالية للمعرض 45000 متر مربع، عدد المشاركين من دول العالم 169 يمثلون 35 دولة، وعدد الأجنحة ۷۲۳ جناحًا، وعدد الناشرين 748 ناشرًا، وعدد التوكيلات 525 توكيلا، وعدد الناشرين الإجمالي ۱۲۷۳ ناشرًا، وسور الأزبكية 6 مزاولي مهنة بيع كتب، وعدد دور النشر المصرية التي تشارك لأول مرة 62 درًا.

وعدد دور النشر العربية والأجنبية التي تشارك لأول مرة 24 دارًا، عدد عناوين الكتب الجديدة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب خلال عام ۲۰۱۸ م أكثر من 594 عنوانا، عدد الفعاليات الثقافية 419 فعالية، عدد الفعاليات الفنية 144 فعالية، عدد الفعاليات الخاصة بالطفل 234 فعالية، عدد ورش الكتابة والمسرح والفن التشكيلي ۸ ورش، عدد حفلات التوقيع 600 حفلة.

وعدد الضيوف العرب والأجانب 170 ضيفًا، عدد الشعراء المشاركين في قاعة الشعر أكثر من 300 شاعر، وعدد المشاركين في الفعاليات الثقافية 2500 كاتب وناقد ومبدع وفنان .