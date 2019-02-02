شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم السبت 2/2/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا،شديد البرودة ليلا.



حالة الطقس اليوم فى مصر حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكون الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



الطقس فى الأردن الطقس فى الأردن

نهاراً

تستمر درجات الحرارة حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس بارداً نسبياً و مُشمساً بوجهٍ عام في أغلب المناطق.

الرياح تكون خفيفة مُتغيرة الإتجاه إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية خفيفة الى مُعتدلة السرعة.- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10سم)- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية

ليلاً

يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في العديد من المناطق.

ولا يُستبعد تشكل الصقيع في أجزاء مُختلفة من المملكة لا سيما مناطق السهول الشرقية.

الرياح تكون خفيفة مُتغيرة الإتجاه.



الطقس فى فلسطين الطقس فى فلسطين

يكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.