شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يزور مركز الشيخ زايد برابطة الأزهر غدا السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزو الشيخ سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة، مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها التابع للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، غدا السبت، في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحاً.
ويهتم مركز الشيخ زايد ، الذى يقع مقره الرئيسى بجامعة الازهر بجوار كلية الدعوة الإسلامية ، بالعمل على نشر الوسطية ومحاربة التطرف، ونشر العلوم الإسلامية واللغة العربية .
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