شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جامعة النهضة تشارك بمؤتمر جامعة الطفل وتحصد المركز الثانى بمعرض القاهرة للابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك طلاب جامعة الطفل بجامعة النهضة، فى فعاليات المؤتمر القومى الأول الذى نظمته أكاديمية البحث العلمى على مدار يومين بمركز الأزهر للمؤتمرات.

جاء ذلك تحت رعاية المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء والدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة دلال أبو العلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر المؤتمر، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد.

واعتمد المؤتمر، بشكل أساسي على أطفال جامعة الطفل في التنظيم وتقديم الفقرات وعرض المواهب، حيث شارك 3 طلاب من جامعة الطفل بالنهضة كأحد المنظمين والمشاركين في تقديم الفقرات، وهم أحمد خالد محمد، وأحمد عادل محمد، وحمزة هشام حسن.

كما قام الوزراء، بافتتاح المعرض الذى أقيم على هامش المؤتمر لعرض ابتكارات الطلاب التي نفذوها من خلال برنامج جامعة الطفل، وشارك طلاب جامعة الطفل بجامعة النهضة بمشروع في مجال المصريات عن آثار بنى سويف، تضمن عرض ماكيت مجسم بالصوت والضوء لأهم الآثار التي تتميز بها محافظة بنى سويف.

بينما تضمن اليوم التالى للمؤتمر محاضرات من خبراء أجانب ومسئولين عن شبكة جامعات الطفل في أوروبا للاستفادة من تجربتهم، هذا بالإضافة إلى عرض تجارب الجامعات مع برنامج جامعة الطفل.

وقامت الدكتورة سامية العزب منسق جامعة الطفل، بتقديم عرض لتجربة جامعة النهضة مع برنامج جامعة الطفل، تضمن العرض فيديوهات وصور للطلاب أثناء ممارسة العديد من الأنشطة، وتجاربهم العملية في العديد من المجالات التي يتم تدريسها في برنامج جامعة الطفل، كما تم تقديم فيديو يعرض فكرة مشروع الطلاب وهدفه في تنشيط السياحة وتسليط الضوء على الأهمية التاريخية لمحافظة بنى سويف، واختتم المؤتمر بتقديم الشكر لكل الجامعات المشاركة وتكريم منسقى جامعة الطفل بالجامعات المصرية ومن ضمنهم جامعة النهضة.

جدير بالذكر أن طلاب جامعة الطفل بجامعة النهضة قد فازوا بالمركز الثانى وبجائزة مالية قدرها 2000 جنيه في معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار بمشروع "آثار بنى سويف" من بين 11 جامعة مشاركة، وأن تنفيذ المشروع تم بإشراف مباشر من كلية الهندسة وكلية الإعلام.



















