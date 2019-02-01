شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر ووزير الأوقاف يتفقدان مسجد الدهار بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الجمعة، أعمال الإنشاءات بمسجد الدهار بمدينة الغردقة، والذى يُعد علامة حضارية ومعمارية بارزة في بناء المساجد.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الجولة التفقدية، أن مسجد الدهار يعد تحفة معمارية يشبه إلى حد كبير مسجد الميناء الكبير بمنطقة السقالة بالغردقة، حيث تبلغ تكلفته ما يزيد عن 25 مليون جنيه، ويقع المسجد بمنطقة السوق القديم، وهو على الطراز العثماني.

وأشار وزير الأوقاف خلال تفقده المسجد، إلى أن إعمار وبناء مسجد الدهار يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لإحلال وتجديد وإعادة بناء المساجد، معلنا مواصلة جهودها في إحلال وتجديد وصيانة وإعمار بيوت الله بما يليق بحرمتها وقدسيتها وحضارتنا العريقة.

رافق الوزير والمحافظ خلال الجولة، اللواء عبد الفتاح تمام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، بالإضافة إلي عدد من الأئمة والشيوخ والعلماء، وقيادات الدعوة بالمحافظة، ومدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، وأعضاء القافلة الدعوية بالوزارة.