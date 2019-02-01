شكرا لقرائتكم خبر عن أمين المجلس الأعلي للآثار: نظمنا 30 بعثة والاكتشافات كان لها تأثير إيجابي للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار، أن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، و13 سفير لدول عربية وأوربيه، قاموا مساء اليوم الجمعة، بزيارة للمناطق الأثرية بالمنيا، ومنها تونا الجبل، وتل العمارنة بملوي، ومنطقة بني حسن بأبوقرقاص، في أطار زيارتهم للمحافظة، للمشاركة في إعلان الكشف الأثري، بمنطقة تونا الجبل غدا السبت.

وأضاف «وزيري» في تصريحات صحفية، أن الزيارة كشفت للزائرين تاريخ الفراعنة من خلال النقوش على الحوائط التي تؤكدا وجود العاب الهوكي، والمصارعة، والعلاج الطبيعي لدي المصريين منذ ألاف السنين.

وكشف «وزيري» عن قيام وزارة الآثار بتنظيم 30 بعثة خلال عامي 2017-2018، بمحافظات الجمهورية مما كان له صدي كبير جدا في العالم، وتأثيره الايجابي على حركه السياحة، مؤكداً أن الكشف الأثري الذي سيعلن عنه بمنطقة تونا الجبل بملوي غدا السبت، عبارة عن مقبرة جميله تضم العديد من القطع والمومياوات الأثرية القديمة.

في سياق متصل قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أن برنامج الزيارة للوزيرين والسفراء يشمل جولة بالحناطيرعلي كورنيش النيل بمدينة المنيا مساء اليوم الجمعة.

يذكر أن منطقة تونا الجبل بمركز ملوي سوف تشهد غدا السبت، احتفالية كبرى تنظمها بعثة الحفائر المشتركة لجامعة المنيا ووزارة الآثار بحضور وزيري الآثار والسياحة، للإعلان عن كشف اثري كبير، وذلك نتاج أعمال التنقيب لمركز الدراسات والبحوث الأثرية بجامعة المنيا بالاشتراك مع وزارة الآثار خلال موسمها الثاني والذي استمر العمل فيه لمدة شهرين متتالين اعتبارًا من 25 من نوفمبر الماضي وإلى الآن.