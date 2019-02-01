شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك يا بطل.. مفتى الجمهورية يعقد قران الرائد محمد الحايس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، قران البطل الرائد محمد الحايس، ضابط قسم شرطة ثان أكتوبر، والذى صمد لمدة 11 يوما فى مواجهة العناصر المتطرفة فى حادث الواحات.



عقد قران الرائد محمد الحايس

وشارك علاء الحايس، والد البطل محمد الحايس، بصور لحفل زفاف نجله منذ يومين، بحضور أقاربه وبعض الفنانين.



محمد الحايس وعروسته

ويعد "الحايس" من الأبطال الذين سجلوا أسماءهم فى سجل الشرف بوزارة الداخلية، حيث صمد لمدة 11 يوما، بعد احتجازه من قبل العناصر المتطرفة فى حادث الواحات.

كان قد أجرى الرائد محمد الحايس، ضابط قسم شرطة ثان أكتوبر، عمليات جراحية ناجحة فى الركبة فى رحلة علاجية فى جنيف بسويسرا، حيث شفى من الإصابة التى لحقت به خلال المواجهة بين قوات الأمن وخلية إرهابية بصحراء الجيزة وأسفرت عن مقتل عناصر الخلية الإرهابية.