اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الحكومة تنفى شائعة اتجاهها لخصخصة مترو الأنفاق.

الحكومة تنفى شائعة اتجاهها لخصخصة مترو الأنفاق المالية: 8 أيام على انتهاء إعفاء ممولى الضرائب بنسبة 50% من مقابل التأخير

"التعليم" تعلن عن أول مسابقة تعيينات فى 2019

طقس الغد دافئ على كافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 12 درجات

تراجع أسعار الذهب جنيها واحدا وعيار 21 يسجل 653 جنيها للجرام

الرى :1,753 مليار جنيه مشروعات الهيئة العامة لمشروعات الصرف فى 2018

مقتل شخصين بسبب خصومة ثأرية فى أوسيم

مصرع 4 وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

ننشر نص خطاب الأهلى لاتحاد الكرة بشأن رفض تغيير جدول الدورى

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