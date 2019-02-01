شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع 4 رحلات متجهة لدول الخليج وتركيا بعد تأخرها لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة إقلاع 4 رحلات جوية دولية بعد تأخرها بسبب سوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول وانخفاض مستوى الرؤية أمام قائدى الطائرات، وارتفاع حدة الضباب بالإضافة إلى عطل أصاب إحدى الطائرات المتجهة إلى اسطنبول بلوحة التحكم.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط الجوية رقم 170 التابعة لشركة نسمة والمتجهة إلى مدينة جدة أقلعت بعد تأخرها لنحو ساعتين، كما أقلعت بعد تأخر دام لنحو ساعة رحلة الخطوط الإماراتية رقم 926 المتجهة إلى مدينة دبي، ورحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 1544 المتجهة للكويت، كما شهد المطار تأخر رحلة الخطوط الجوية التركية رقم 693 المتجهة إلى اسطنبول لنحو ساعتين بعد إصلاح عطل أصاب إحدى لوحات التحكم.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بتوفير إحدى صالات الترانزيت لاستقبال ركاب الطائرات الأربعة واستضافتهم وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم بواسطة فريق متخصص من العلاقات العامة بالمطار.